Убирать город от мусора в праздничные дни обещают в круглосуточном режиме

СЕГОДНЯ 16:21 2019-07-25T16:21:03+03:00

«Спецавтобаза» будет дежурить днем и ночью с 30 июля по 6 августа

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В Орле работники «Спецавтобазы» на время праздничных дней перейдут в круглосуточный режим работы. Они будут убирать город от мусора в ритме нон-стоп с 30 июля по 6 августа.

Такой авральный режим связан с чередой мероприятий, которые намечены к Дню города 5 августа и стартуют уже в последних числах июля.

- Руководству муниципального предприятия предстоит скорректировать график работы уборщиков городских территорий на указанный период, а также закрепить дежурных работников за площадками, где будут проходить центральные мероприятия, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Также отмечается, что особое внимание рабочим придется уделить ночи с 5 на 6 августа – времени центральных празднований. Пока же городские улицы убирают в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU