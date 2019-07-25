Убирать город от мусора в праздничные дни обещают в круглосуточном режиме
В Орле работники «Спецавтобазы» на время праздничных дней перейдут в круглосуточный режим работы. Они будут убирать город от мусора в ритме нон-стоп с 30 июля по 6 августа.
Такой авральный режим связан с чередой мероприятий, которые намечены к Дню города 5 августа и стартуют уже в последних числах июля.
- Руководству муниципального предприятия предстоит скорректировать график работы уборщиков городских территорий на указанный период, а также закрепить дежурных работников за площадками, где будут проходить центральные мероприятия, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.
Также отмечается, что особое внимание рабочим придется уделить ночи с 5 на 6 августа – времени центральных празднований. Пока же городские улицы убирают в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU
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