2019-07-25T16:14:19+03:00
Происшествия

Кражи и грабежи: орловцу грозит тюрьма сразу за несколько преступлений

Любителя незаконно поживиться деньгами поймали полицейские
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Архив "КП"
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Орловцу грозит тюрьма сразу за несколько преступлений. Кражи и грабежи – вот чем промышлял мужчина, чтобы разжиться деньгами.

На счету 33-летнего жителя Северного района оказалось как минимум пять имущественных преступлений. Осенью прошлого года он вырвал сумку из рук женщины около торгового центра, добычей стали деньги, документы и телефон. Мобильник орловец продал незнакомцу. Полицейским удалось выйти на его след.

Было возбуждено уголовное дело и когда началось расследование, оказалось что этот грабеж - не единственный в «послужном списке» мужчины.

- В настоящее время орловец допрошен в качестве подозреваемого, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Также полицейские установили причастность орловца к еще четырем противоправным деяниям: двум грабежам и двум кражам, совершенным в Железнодорожном и Советском районах города Орла, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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