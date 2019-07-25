Кражи и грабежи: орловцу грозит тюрьма сразу за несколько преступлений

СЕГОДНЯ 16:12 2019-07-25T16:14:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Орловцу грозит тюрьма сразу за несколько преступлений. Кражи и грабежи – вот чем промышлял мужчина, чтобы разжиться деньгами.

На счету 33-летнего жителя Северного района оказалось как минимум пять имущественных преступлений. Осенью прошлого года он вырвал сумку из рук женщины около торгового центра, добычей стали деньги, документы и телефон. Мобильник орловец продал незнакомцу. Полицейским удалось выйти на его след.

Было возбуждено уголовное дело и когда началось расследование, оказалось что этот грабеж - не единственный в «послужном списке» мужчины.

- В настоящее время орловец допрошен в качестве подозреваемого, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Также полицейские установили причастность орловца к еще четырем противоправным деяниям: двум грабежам и двум кражам, совершенным в Железнодорожном и Советском районах города Орла, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU