Серию наград разыграют в беговой день на орловском ипподроме
Вход на соревнования будет свободным для всех желающих
Серию наград разыграют в беговой день на орловском ипподромеФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Серию наград разыграют в беговой день на орловском ипподроме 28 июля. Среди почетных трофеев - Кубок губернатора Орловской области, призы Орловского областного совета народных депутатов, и агропромышленного комплекса Орловской области.
Вход на соревнования будет свободным для всех желающих зрителей. Гостям турнира предложат услуги кафе. Также будет возможность взять прокат лошадей.
Начало соревнований в 11 утра.
ИСТОЧНИК KP.RU