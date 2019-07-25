СЕГОДНЯ 13:34 2019-07-25T13:34:01+03:00

Серию наград разыграют в беговой день на орловском ипподроме Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Вход на соревнования будет свободным для всех желающих

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Серию наград разыграют в беговой день на орловском ипподроме 28 июля. Среди почетных трофеев - Кубок губернатора Орловской области, призы Орловского областного совета народных депутатов, и агропромышленного комплекса Орловской области.

Вход на соревнования будет свободным для всех желающих зрителей. Гостям турнира предложат услуги кафе. Также будет возможность взять прокат лошадей.

Начало соревнований в 11 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU