2019-07-25T13:08:49+03:00
Общество

На два дня в Орле ограничат движение транспорта

В городе 26 и 27 июля состоится Кубок «Газпром - Русвело»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На два дня в Орле ограничат движение транспортаНа два дня в Орле ограничат движение транспортаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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26 и 27 июля в Орле ограничат движение транспорта. В городе пройдут Всероссийские соревнования по велосипедному спорту «Город Первого Салюта» кубок «Газпром - Русвело».

Так, на два дня в Орле изменится схема движения транспорта. 26 июля с 10 утра до 14 часов водители не смогут проехать через улицу Раздольную от Михалицына до Бурова. 27 июля с 15 дня до 21 часа движение перекроют по улице Максима Горького, а 17 вечера до 21 часа по улицам Салтыкова-Щедрина от Полесской до Гуртьева, по Пионерской от улицы Максима Горького до Октябрьской улицы, по улице Ленина, Пролетарской горе и улице Максима Горького.

Также будет действовать и запрет на стоянцу. 27 июля с полуночи до 21 часа нельзя будет парковаться на улицах Максима Горького, Пионерской, Салтыкова-Щедрина, Ленина, по Пролетарской горе и на площадке от гостиницы «Салют» до площади Ленина.

В этот же день с 17 вечера до 21 часа будет скорректировано движение тролейбуса №5 «Железнодорожный вокзал — Технический университет». Маршрут троллейбуса будет следующим: железнодорожный вокзал - улица Герцена - улица 60-летия Октября - больница Семашко - улица Октябрьская - 1-я Посадская - железнодорожный вокзал. Троллейбус №6 «Автовокзал — улица Максима Горького» будет двигаться по маршруту: автовокзал - 1-я Посадская - Октябрьская улица - больница Семашко, - улица Октябрьская - 1-я Посадская - автовокзал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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