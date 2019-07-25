Под Орлом "Семерка" врезалась в столб
Сегодня утром, 25 июля, на трассе под Орлом отечественная легковушка взяла на таран столб. В аварии чудом обошлось без погибших, однако трое молодых людей получили травмы разной степени тяжести. Все они находятся в больнице.
Как установлено, около половины шестого водитель "Семерки" не справился с управлением. Он с компанией ехал со стороны Брянска в сторону Орла, в Урицком районе машина перестала слушаться своего шофера.
Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, покалечились трое пассажиров автомобиля: 20-летний, 21-летний и 17-летний.
ИСТОЧНИК KP.RU
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