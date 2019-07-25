В Орле иномарка сбила 10-летнего мальчика на велосипеде

СЕГОДНЯ 11:55 2019-07-25T11:56:10+03:00

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ДТП на улице Цветаева в Орле случилось в среду, 24 июля. Под колеса иномарки «ЗАЗ Шанс» попал 10-летний мальчик на велосипеде. На момент наезда 32-летняя водитель автомобиля следовала со стороны улицы Грановского в направлении Наугорского шоссе. Мальчик пересекал проезжую часть улицы Цветаева по линии тротуаров без сопровождения взрослых.

- В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения и был доставлен в ДОКБ. Сейчас ему назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 16 ДТП, в результате которых пять человек получили травмы. Один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU