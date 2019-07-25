2019-07-25T11:20:54+03:00
Общество

На Орловщине стали известны имена победителей конкурса «Ветеранское подворье»

В этом году участниками стали владельцы личных подсобных хозяйств из 12 районов области
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На Орловщине стали известны имена победителей конкурса «Ветеранское подворье». В этом году участниками стали владельцы личных подсобных хозяйств из 12 районов области. Лидером конкурса стал Иван Лопин из Глазуновского района. На его подворье содержатся 11 голов крупного рогатого скота, а также куры. У фермера в аренде находится 1,5 гектаров земли и более 10 соток в собственности.

Второе место жюри присудило жительнице Болховского района Валентине Прокошиной. Сегодня в ее собственности 29 соток земли. На подворье содержатся 7 голов КРС, а также птица. Третье место на конкурсе заняла Татьяна Резникова из деревни Прилепы Ливенского района. Личное подсобное хозяйство женщины - одно из самых крупных в деревне. В собственности у нее 50 соток земли, где выращиваются более 50 видов цветов, кустарников и фруктовых деревьев, а также содержатся 6 голов крупного рогатого скота, свиньи, овцы, козы, кролики, птица.

Победителей конкурса наградят Дипломами Губернатора Орловской области. Также лидеры «Ветеранского подворья» получат денежные премии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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