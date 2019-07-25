СЕГОДНЯ 10:47 2019-07-25T10:47:21+03:00

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В Орле демонтировали часть незаконно установленных баннеров. Согласно инвентаризации УМИЗ в начале 2019 года на улицах города обнаружили 280 сооружений, чей срок действия разрешений на установку истек. Некоторые хозсубъекты демонтировали незаконные конструкции самостоятельно. Большинство же остались на прежних местах.

На сегодняшний день улицы Орла очистили от 154 незаконно установленных конструкций. Остается демонтировать еще 126, 33 из которых расположены на территориях частной собственности. Демонтаж ее 26 призматронов отсрочили до 1 сентября.

Начальница УМИЗ Татьяна Решетова отметила, что ряд рекламных агентств обязались самостоятельно убрать щиты в срок до 29 июня. Но эти обязательства выполнены не были. Теперь демонтаж произведут за счет бюджетных средств города. Расходы на эти работы в дальнейшем должен возместить сам владелец баннеров.

Снос одного объекта стоит 6 тысяч рублей. После конструкции увозят на хранение. В случае, если в течение 30 дней с момента демонтажа собственник не забирает конструкцию и не гасит долг, она переходит в городскую собственность.

В настоящее время УМИЗ также скорректировало схему размещения рекламных конструкций в Орле. Вскоре предложения рассмотрит региональный департамент государственного имущества и земельных отношений. Всего схема насчитывает 397 мест для размещения баннеров.

ИСТОЧНИК KP.RU