СЕГОДНЯ 10:36 2019-07-25T10:36:54+03:00

Под Орлом женщина ушла за грибами и заблудилась Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Спасатели отыскали ее с помощью звуковых сигналов и сотовой связи

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Под Орлом женщина ушла за грибами и заблудилась. Спасателям сообщили об этом в среду вечером, 24 июля, около 18-ти часов. На поиски жительницы в Хотынецкий район отправились сотрудники МЧС и работники лесничества.

- С помощью звуковых сигналов и сотовой связи женщину нашли в 9 вечера и вывели из леса, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки сотрудники пожарно-спасательных подразделений региона выезжали 24 раза, из них 11 выездов на ликвидацию возгораний и 13 на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU