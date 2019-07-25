Под Орлом женщина ушла за грибами и заблудилась
Спасатели отыскали ее с помощью звуковых сигналов и сотовой связи
Под Орлом женщина ушла за грибами и заблудиласьФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Под Орлом женщина ушла за грибами и заблудилась. Спасателям сообщили об этом в среду вечером, 24 июля, около 18-ти часов. На поиски жительницы в Хотынецкий район отправились сотрудники МЧС и работники лесничества.
- С помощью звуковых сигналов и сотовой связи женщину нашли в 9 вечера и вывели из леса, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки сотрудники пожарно-спасательных подразделений региона выезжали 24 раза, из них 11 выездов на ликвидацию возгораний и 13 на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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