9-летняя велосипедистка попала под колеса авто на Рощинской улице в Орле
9-летняя велосипедистка попала под колеса авто на Рощинской улице в Орле. ДТП случилось вчера вечером, 24 июля, в районе дома № 3а. 58-летний водитель «Лада Веста» следовал по прилегающей территории. В тот момент девочка пересекала проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля без сопровождения взрослых.
- В результате ДТП велосипедистка получила телесные повреждения и была доставлена в ДОКБ. Сейчас ей назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по. Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было. зарегистрировано 16 ДТП, в результате которых пять человек получили травмы. Один погиб.
ИСТОЧНИК KP.RU
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