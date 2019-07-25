СЕГОДНЯ 10:30 2019-07-25T10:30:43+03:00

Изменить размер текста: A A

9-летняя велосипедистка попала под колеса авто на Рощинской улице в Орле. ДТП случилось вчера вечером, 24 июля, в районе дома № 3а. 58-летний водитель «Лада Веста» следовал по прилегающей территории. В тот момент девочка пересекала проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля без сопровождения взрослых.

- В результате ДТП велосипедистка получила телесные повреждения и была доставлена в ДОКБ. Сейчас ей назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по. Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было. зарегистрировано 16 ДТП, в результате которых пять человек получили травмы. Один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU