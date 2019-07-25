СЕГОДНЯ 10:14 2019-07-25T10:14:59+03:00

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За полгода на Орловщине зарегистрировали три случая бешенства. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области. Ведомство отмечает, все три были обнаружены среди животных на одной административной территории региона.

- Из всех зарегистрированных случаев заболеваний бешенством среди животных 100 % выявлено среди лис. За отчетный период очаги бешенства животных с вовлечением людей не зарегистрированы, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Также на Орловщине снизилась обращаемость населения за помощью на 8,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Из числа обратившихся за антирабической медицинской помощью в 2019 году 31,2 % пострадали от агрессивного поведения безнадзорных животных, в 2018 году - 32, 4%.

ИСТОЧНИК KP.RU