2019-07-25T10:06:11+03:00
Происшествия

Стали известные подробности ДТП на орловской дороге, в котором погиб ребенок

Водитель внедорожника не выбрала безопасную скорость
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Госавтоинспекции озвучили подробности трагической аварии, произошедшей накануне на орловской дороге. В ДТП с переворотом погиб маленький ребенок.

Все случилось примерно в половине девятого вечера среды, 24 июля. 27-летняя водитель за рулем внедорожника «Митсубиши» ехала со стороны деревни Карандаково в сторону Деревни Шашкино по дороге "Болхов-Мценск-Шашкино".

- На первом километре она не учла скорость движения и дорожные условия, не справилась с управлением и допустила съезд в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием, - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Жизнь пятилетнего мальчика спасти не удалось – он скончался на месте аварии. Сама водитель и 42-летняя женщина-пассажир иномарки получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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