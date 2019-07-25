СЕГОДНЯ 09:49 2019-07-25T09:49:23+03:00

В Орле жительница соседнего региона совершила кражу в одном из магазинов Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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В Орле жительница соседнего региона совершила кражу в одном из крупных гипермаркетов города на Московском шоссе. Унести с собой 18-летняя девушка пыталась дорогостоящий прибор бытовой техники. Украденное она положила в свою сумку и попыталась пройти мимо касс.

Объемная сумка девушки вызвала подозрения у работников магазина. Ее вместе с пропавшим с прилавка прибором задержали сотрудники Росгвардии.

- За подобные правонарушения следует административная ответственность и штраф. Десятки орловцев, совершивших крупные кражи, в настоящее время привлечены к уголовной ответственности согласно действующему законодательству, - рассказали «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU