2019-07-25T09:28:30+03:00
Общество

В Орле чиновники проинспектировали ход ремонта дворов и общественных территорий

Представители власти посетили объекты, ремонтируемые в рамках программы «Формирование современной городской среды»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото пресс-службы мэрииФото пресс-службы мэрии
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В Орле чиновники проинспектировали ход ремонта дворов и общественных территорий во время рабочей поездки по городу в среду, 24 июля. Представители власти посетили объекты, ремонтируемые в рамках программы «Формирование современной городской среды».

Жители домов № 390, № 400 и № 406 по улице Комсомольской рассказали чиновникам о ряде недочетов, которые допустил подрядчик при ремонте. Жильцы дома № 18 по улице Машкарина, напротив, назвали работу подрядчика образцовой. По их словам, рабочие привели двор в порядок быстро, ответственно и качественно.

Также в рамках объезда власти посетили парк «Ботаника». В этом году там предстоит благоустроить участок между центральным променадом и пешеходным мостом. По проекту подрядчик должен заасфальтировать тротуары, установить скамейки и урны, озелененить территорию и продолжить работы на детской площадке. Согласно проекту, благоустройство должно быть завершено к 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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