Под Орлом внедорожник улетел в кювет, погиб ребенок
Трагическое ДТП, унесшее жизнь маленького ребенка случилось на орловской дороге. Авария произошла сегодня вечером, 24 июля, во Мценском районе: внедорожник улетел в кювет.
Все случилось на автодороге Болхов-Мценск-Шашкино примерно в половине девятого часа вечера. По предварительной информации, женщина-водитель не справилась с управлением. Ее иномарка улетела в левый кювет по ходу движения авто.
Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, сама автоледи и женщина-пассажир покалечились и госпитализированы. Спасти жизнь ребенка 2014-го года рождения не удалось.
Почему случилась авария, был ли малыш в специальном удерживающем устройстве - на все эти вопросы еще предстоит ответить специалистам. На месте аварии работали спасатели и полицейские. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства трагической аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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