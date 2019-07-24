2019-07-24T22:31:32+03:00
Происшествия

Под Орлом внедорожник улетел в кювет, погиб ребенок

Женщина-водитель и пассажир в больнице
Ольга СУПОНЕВА
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Фото с места ДТП: пресс-служба УМВД России по Орловской областиФото с места ДТП: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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Трагическое ДТП, унесшее жизнь маленького ребенка случилось на орловской дороге. Авария произошла сегодня вечером, 24 июля, во Мценском районе: внедорожник улетел в кювет.

Все случилось на автодороге Болхов-Мценск-Шашкино примерно в половине девятого часа вечера. По предварительной информации, женщина-водитель не справилась с управлением. Ее иномарка улетела в левый кювет по ходу движения авто.

Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, сама автоледи и женщина-пассажир покалечились и госпитализированы. Спасти жизнь ребенка 2014-го года рождения не удалось.

Почему случилась авария, был ли малыш в специальном удерживающем устройстве - на все эти вопросы еще предстоит ответить специалистам. На месте аварии работали спасатели и полицейские. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства трагической аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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