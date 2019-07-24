В Орле дом-музей Андреева откроется после реставрации
Уже в следующем месяце в Орле после реставрации откроется дом-музей Леонида Андреева. По планам, свои двери для посетителей он распахнет 21 августа.
Информацию об окончании реставрации сообщили в самом музее. Сейчас его сотрудники занимаются восстановлением экспозиции.
- Для вас готовится большой праздник на Пушкарной улице, в котором примут участие творческие коллективы из Орла, Болхова, Кром, а также артисты театра имени М.М. Бахтина «Русский стиль». Огромную помощь в подготовке праздника нам оказывает Орловский областной центр народного творчества, - обещают сотрудники музея орловцам.
Приходите на открытие!
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26 февраля дому, в котором прошло все детство и юность известного писателя-орловца Леонида Андреева, исполнилось 145 лет. Почти полтора века этот зеленый дом с резными наличниками стоит на одной из окраинных улиц Орла и продолжает жить, обрастая легендами и преданиями…(далее).
ИСТОЧНИК KP.RU