Реальный тюремный срок грозит орловцу за хранение марихуаны

СЕГОДНЯ 18:03 2019-07-24T18:04:38+03:00

В его машине полицейские нашли сверток с наркотиком

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Орловцу может грозить реальны тюремный срок за хранение марихуаны. У мужчины полицейские обнаружили и изъяли 10 граммов наркотика.

Все случилось во Мценском районе. 36-летнего местного жителя задержали по подозрению в хранение запрещенных веществ. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков досмотрели автомобиль мужчины. В нем-то и находилась «травка».

- Запрещенное вещество хранилось у подозреваемого между автомобильными креслами в бумажном свертке. В отношении мужчины по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ возбуждено уголовное дело. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU