СЕГОДНЯ 15:44 2019-07-24T15:44:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2020 году в Орле отремонтируют 16 улиц. Уже сейчас для предлагаемых к ремонту объектов сотрудники УКХ составляют техническое задание и общую «дорожную карту». На ее основании осенью пройдет торги по поиску подрядчиков. Об этом чиновники доложили на минувшем рабочем совещании в администрации Орла.

- К началу нового сезона контракты должны быть заключены. При наступлении благоприятных погодных условий подрядчики должны незамедлительно выйти на объекты. От этого будет зависеть зависит успех кампании ремонта дорог в 2020 году, - подчеркнул глава городской администрации Александр Муромский.

В текущем году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на дополнительные средства, выделенные из регионального Дорожного фонда, планируется отремонтировать полосы отвода улиц Московской и Комсомольской. Подрядчики на эти объекты станут известны после 29 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU