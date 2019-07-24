Ко Дню города Орел украсят триколорами, баннерами и новыми арт-объектами
В Орле полным ходом идет подготовка к 453-ей годовщине основания города. О том, как украсят Орел к празднику и что появится нового на городских улицах, доложили начальники территориальных управлений на заседании в администрации вчера, 23 июля.
В Заводском районе семь хозсубъектов согласились украсить фасады своих зданий крупногабаритными праздничными баннерами. Их макеты предварительно согласуют с управлением градостроительства. Переговоры об этом ведутся также еще с пятью собственниками. Опоры уличного освещения здесь украсят 32 флагами и 50 триколорами. А у подножия Александровского моста появится новый арт-объект - противотанковый ёж.
В Советском районе помимо флагов установят «костры» на площади Ленина и бульваре Победы. На здании Главпочтамта появятся тематические баннеры. Украсят праздничными плакатами и Северный район. Два хозсубъета их уже повесили. Баннер замелькает и у здания администрации Северного района. Перед сквером Орловских партизан, площадью Содружества и стелой Северного района установят флаговые конструкции.
Работы по украшению города планируется завершить до 1 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU