Ко Дню города Орел украсят триколорами, баннерами и новыми арт-объектами

СЕГОДНЯ 15:18 2019-07-24T15:18:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле полным ходом идет подготовка к 453-ей годовщине основания города. О том, как украсят Орел к празднику и что появится нового на городских улицах, доложили начальники территориальных управлений на заседании в администрации вчера, 23 июля.

В Заводском районе семь хозсубъектов согласились украсить фасады своих зданий крупногабаритными праздничными баннерами. Их макеты предварительно согласуют с управлением градостроительства. Переговоры об этом ведутся также еще с пятью собственниками. Опоры уличного освещения здесь украсят 32 флагами и 50 триколорами. А у подножия Александровского моста появится новый арт-объект - противотанковый ёж.

В Советском районе помимо флагов установят «костры» на площади Ленина и бульваре Победы. На здании Главпочтамта появятся тематические баннеры. Украсят праздничными плакатами и Северный район. Два хозсубъета их уже повесили. Баннер замелькает и у здания администрации Северного района. Перед сквером Орловских партизан, площадью Содружества и стелой Северного района установят флаговые конструкции.

Работы по украшению города планируется завершить до 1 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU