После ливня Орел снова превратился в Венецию
После ливня Орел снова превратился в Венецию. Сегодня, 24 июля, вода огромными потоками хлынула по проезжей части улицы Комсомольской. С такими ручьями городские ливневки не справились.
После ливня Орел снова превратился в Венецию
Напомним, сейчас на Комсомольской улице в Орле продолжается ремонт дороги по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Все потоки воды, которые лились по проезжей части, ушли не в ливневую канализацию, а вниз по улице. Пока еще объект не сдан. Повлияет ли такой объем воды на качество ремонта, сказать невозможно. «КП» будет следить за ситуацией.
После ливня Орел снова превратился в Венецию
Тем временем орловцы во все социальные сети стали заливать фотографии и видео с других не справившихся со стихией улиц. В шутку горожане предлагают взять надувные матрацы и устроить массовый заплыв.
ИСТОЧНИК KP.RU