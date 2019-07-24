СЕГОДНЯ 14:55 2019-07-24T14:55:53+03:00

После ливня Орел снова превратился в Венецию

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После ливня Орел снова превратился в Венецию. Сегодня, 24 июля, вода огромными потоками хлынула по проезжей части улицы Комсомольской. С такими ручьями городские ливневки не справились.

После ливня Орел снова превратился в Венецию

Напомним, сейчас на Комсомольской улице в Орле продолжается ремонт дороги по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Все потоки воды, которые лились по проезжей части, ушли не в ливневую канализацию, а вниз по улице. Пока еще объект не сдан. Повлияет ли такой объем воды на качество ремонта, сказать невозможно. «КП» будет следить за ситуацией.

После ливня Орел снова превратился в Венецию

Тем временем орловцы во все социальные сети стали заливать фотографии и видео с других не справившихся со стихией улиц. В шутку горожане предлагают взять надувные матрацы и устроить массовый заплыв.

ИСТОЧНИК KP.RU