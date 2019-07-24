Орловец намеривался продать через интернет 31 грамм «синтетики»

СЕГОДНЯ 14:30 2019-07-24T14:30:25+03:00

В суде мужчину приговорили почти к 10 годам тюрьмы

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В законную силу вступил приговор в отношении жителя Мценского района за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Мужчина намеривался продать через интернет более 31 грамма «синтетики».

- Действуя в составе группы лиц, материалы уголовных дел в отношении которых выделены в отдельное производство, орловец пытался незаконно с использованием информационно-коммуникационных сетей сбыть синтетическое наркотическое средство в крупном размере. Преступный умысел не был доведен до конца. Наркотик изъяли из незаконного оборота сотрудники полиции, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет и 6 месяцев. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Как пояснили в ведомстве, один из участников преступной группы заключил с правоохранительными органами досудебное соглашение о сотрудничестве. По приговору суда соучастник проведет шесть лет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU