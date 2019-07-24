Два человека пострадали в ДТП с переворотом под Орлом
На трассе под Орлом два человека пострадали в ДТП с переворотом. Водитель отечественной легковушки не справился с управлением и машина оказалась в кювете.
Авария случилась сегодня ночью, в начале третьего. Автомобиль двигался по дороге «Орел-Вязки» со стороны Вязок к поселку Стальной Конь.
- В районе дома№1 деревни Булановка Орловского района водитель допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП пассажиры автомобиля: 40-летний и 45-летний мужчины получили травмы, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Госпитализация травмированным пассажирам не понадобилась.
Всего же за сутки госавтоинспекторы зарегистрировали 19 ДТП на дорогах Орловщины. Погибших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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