Два человека пострадали в ДТП с переворотом под Орлом

СЕГОДНЯ 13:06 2019-07-24T13:06:28+03:00

Фото с места происшествия: УГИБДД по Орловской области

Водитель «Десятки» не справился с управлением

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На трассе под Орлом два человека пострадали в ДТП с переворотом. Водитель отечественной легковушки не справился с управлением и машина оказалась в кювете.

Авария случилась сегодня ночью, в начале третьего. Автомобиль двигался по дороге «Орел-Вязки» со стороны Вязок к поселку Стальной Конь.

- В районе дома№1 деревни Булановка Орловского района водитель допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП пассажиры автомобиля: 40-летний и 45-летний мужчины получили травмы, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Госпитализация травмированным пассажирам не понадобилась.

Всего же за сутки госавтоинспекторы зарегистрировали 19 ДТП на дорогах Орловщины. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU