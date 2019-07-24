В Орле взыскивать долги по алиментам приставам помогают священники

СЕГОДНЯ 12:52 2019-07-24T12:57:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле с должниками по алиментам проводят беседы священники. Судебные приставы обращаются за помощью к представителям церкви, чтобы те помогли вразумить уклоняющихся от выплат своим детям родителей.

- В ходе встреч священнослужители напоминают родителям о необходимости исполнения своих обязанностей и заботы о несовершеннолетних детях. И как показывает практика, беседы на духовно-нравственные темы приводят к положительным результатам, - отмечают в региональном Управлении ФССП.

Сами за себя говорят цифры: за полгода 2019-го 11 человек полностью или частично погасили долги по алиментам, еще 21 человек нашел работу, а 64 стали на биржу труда. Еще несколько человек решили вопрос в добровольном порядке, поэтому приставы производство отозвали. В УФССП говорят, что подобные встречи продолжатся и дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU