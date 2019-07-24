2019-07-24T11:37:10+03:00
Общество

В Орловской области сократилось число совершаемых подростками преступлений

Регион вышел на 8 место среди субъектов России по профилактике преступности несовершеннолетних
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орловской области сократилось число совершаемых подростками преступленийВ Орловской области сократилось число совершаемых подростками преступленийФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орловской области сократилось число совершаемых подростками преступлений. Регион вышел на 8 место среди субъектов России по профилактике преступности несовершеннолетних.

- Это стало возможным благодаря эффективной работе по профилактике подростковой преступности, организации досуга и трудовой занятости несовершеннолетних, предоставлению социальных услуг несовершеннолетним и семьям с детьми, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Особое внимание этим вопросам уделяет Комиссия по делам несовершеннолетних. Орган разработал Программу комплексных мер на 2018-2020 годы. Кроме того, ведется постоянный контроль за деятельностью муниципальных комиссий и мониторинг показателей их работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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