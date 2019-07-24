В Орловской области сократилось число совершаемых подростками преступлений
В Орловской области сократилось число совершаемых подростками преступлений. Регион вышел на 8 место среди субъектов России по профилактике преступности несовершеннолетних.
- Это стало возможным благодаря эффективной работе по профилактике подростковой преступности, организации досуга и трудовой занятости несовершеннолетних, предоставлению социальных услуг несовершеннолетним и семьям с детьми, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Особое внимание этим вопросам уделяет Комиссия по делам несовершеннолетних. Орган разработал Программу комплексных мер на 2018-2020 годы. Кроме того, ведется постоянный контроль за деятельностью муниципальных комиссий и мониторинг показателей их работы.
ИСТОЧНИК KP.RU