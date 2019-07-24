СЕГОДНЯ 11:21 2019-07-24T11:21:04+03:00

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Жителя Орла наказали за рыбалку запрещенным орудием. По статье 8.37 КоАП РФ мужчину привлекли к административной ответственности. Было установлено, что в июне на Оке вблизи плотины Орловской ТЭЦ орловец для ловли рыбы использовал подъемник с нитевым полотном.

Административный протокол, составленный в отношении мужчины был направлен в суд. Орловца признали виновным в совершении административного правонарушения, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Теперь жителю Орла предстоит заплатить штраф в размере 2000 рублей с конфискацией орудия вылова рыбы. Постановление суда вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU