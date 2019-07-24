СЕГОДНЯ 11:01 2019-07-24T11:01:33+03:00

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В Орле комиссия одобрила 49 дворовых территорий после ремонта. По всем ним положительное заключение дала независимая лаборатория «Орелгосзаказчик». Сейчас благоустройство продолжается еще в 9-ти дворах. Ведутся работы по укладке асфальта и монтажу бортового камня. Два из них уже полностью заасфальтированы. При благоприятной погоде эти объекты завершат уже на следующей неделе.

Напомним, всего в 2019 году по программе «Формирование современной городской среды» в Орле приведут в порядок 63 дворовые территории. Кроме того, власти планируют дополнительно благоустроить еще шесть дворов.

- Речь идет о следующих адресах: Московское шоссе, 170; улица Рощинская, 11а; улица Циолковского, 3; улица Костомаровская, 1; улица Комсомольская, 193; улица Маринченко, 23. Работы на этих объектах планируется завершить к началу октября, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU