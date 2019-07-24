Двое украли спортинвентарь из орловского учреждения

СЕГОДНЯ 10:40 2019-07-24T10:40:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Двое украли спортоборудование из учреждения в Орловском районе. О пропаже конструкций в полицию сообщил один из сотрудников. Стражи порядка провели оперативно-розыскные мероприятия.

Оказалось, к краже причастны 38-летний и 29-летний мужчины. Они свободно проникли на территорию учреждения и украли металлические конструкции, которые использовались как спортинвентарь. Позже украденное сдали в пункт приема. Похищенное сотрудники полиции изъяли.

- В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU