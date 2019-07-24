В 2019-м в Орле отремонтируют крыши 35 многоквартирных домов

СЕГОДНЯ 10:17 2019-07-24T10:17:16+03:00

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В 2019 году в Орле отремонтируют крыши 35 домов. Работы по двум адресам уже завершены. Речь идет о многоквартирных домах № 3 по улице Узловой и № 23 по улице Фомина. Кровлю обновили в рамках адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области».

Сейчас работы по ремонту крыш продолжаются на пяти объектах: поселение Кирпичного завода, 27; улица Лескова, 30; улица Приборостроительная, 66; улица Красноармейская, 11; переулок Детский, 1. Три дома выставлены на аукцион для выбора подрядчика. Это Московское шоссе, 145; улица Садовского, 5; улица Блынского, 2а.

- Проектно-сметная документация по ремонту крыш 24 домов проходит экспертизу. Речь идет о следующих адресах: улица Рощинская, 9а, 13 и 15а; переулок Артельный, 4; улица Нормандия-Неман, 93; улица Костомаровская, 1; Наугорское шоссе, 23, 25 и 44а; улица Приборостроительная, 68 и 70; улица Силикатная, 2а; улица Красина, 20; улица Комсомольская, 350; улица Ливенская, 48б; улица 5 Августа, 19; улица Лескова, 28; переулок Речной, 11; улица Генерала Родина, 50; улица Маринченко, 14 и 20; Московское шоссе, 149 и 180; улица Матвеева, 8, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU