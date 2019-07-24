Мошенница представилась орловчанке родственницей и обманом выманила почти 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:45 2019-07-24T09:45:49+03:00

Женщина пожаловалась на то, что деньги ей якобы нужны для оплаты штрафа

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В Орле еще одна пенсионерка стала жертвой мошенников. 81-летняя орловчанка доверилась незнакомке с улицы и лишилась крупной суммы денег. Для обмана пожилой женщины неизвестная подстерегла ее и представилась дальней родственницей. Она пожаловалась, что ей якобы нужны деньги для оплаты долга.

Пенсионерка запустила незнакомку в свой дом. Визитерша взяла у орловчанки 49 тысяч 950 рублей и ушла. После женщина созвонилась с родственниками. Тогда и выяснилось, что ее обманули.

Полицейским пожилая жительница Орла рассказала, что о различных случаях обмана она слушала не раз. Но, столкнувшись с мошенницей, не смогла сориентироваться. Со слов женщины, незнакомка была очень убедительна и напориста.

- По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU