СЕГОДНЯ 09:25 2019-07-24T09:25:54+03:00

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В Орле на набережной Оки установили четыре новые лавочки. Дополнительные скамейки для комфортного отдыха орловцев появились на верхнем променаде на участке от смотровой площадки. Помимо них теперь там есть и несколько комплектов урн.

Вопрос об установке скамеек поднимали сами жители Орла. В итоге работы произвели за счет внебюджетных средств. На скамейках есть бетонные боковины, деревянные сидения и спинки.

Стоит отметить, что на этом благоустройство набережной не заканчивается. Мэр Орла поручил УКХ проинвентаризировать ее и обратить внимание на проблемные моменты. Такие недочеты, как просевшая плитка, устранят как в рамках текущего ремонта, так и по гарантии.

ИСТОЧНИК KP.RU