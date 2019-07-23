2019-07-23T16:28:50+03:00
Происшествия

В Орловской области закрыли сайт с секс-услугами

Доступ к ресурсу был абсолютно свободным
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орловской области закрыли сайт с секс-услугамиВ Орловской области закрыли сайт с секс-услугамиФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орловской области закрыли сайт с секс-услугами. Доступ к ресурсу носил свободный характер вне зависимости от возраста посещающих его людей.

- В ходе мониторинга интернет пространства выявлен интернет-ресурс, который содержит материалы, пропагандирующие проституцию. Так, на странице сайта была размещена информация о предоставлении неограниченному кругу лиц за денежное вознаграждение услуг сексуального характера, - пояснили «КП» в прокуратуре Орловской области.

В суд было направлено заявление в порядке статьи 39 КАС РФ о признании размещенной на сайте информации запрещенной к распространению. Суд удовлетворил требования прокурора. Сейчас интернет-страница заблокирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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