На Орловщине готовятся к сезону эпидемии гриппа и ОРВИ

СЕГОДНЯ 16:08 2019-07-23T16:08:36+03:00

Изменить размер текста: A A

На Орловщине начали готовиться к сезону эпидемии гриппа и ОРВИ. О работе в этом направлении рассказал Александр Румянцев, руководитель регионального Управления Роспотребнадзора.

Глава ведомства отметил, что увеличение охвата населения прививками против вирусов приводит к снижению заболеваемости и предупреждает тяжелые осложнения.Так, например, за период 2018-2019 годов было привито более 351 тысяча человек, что составило почти половину населения Орловской области. Благодаря этому, показатели заболеваемости в минувшем сезоне были умеренными, а уровень госпитализации не превышал 3,5 %.

По словам Александра Румянцева, сейчас в Центре гигиены и эпидемиологии в Орловской области создан запас необходимых тест-систем и диагностикумов для проведения вирусологических исследований на весь период эпидсезона гриппа и ОРВИ. Организовано взаимодействие с референс-центрами по гриппу, куда будут направлять клинический материал от больных людей для определения генотипов вируса гриппа.

На случай пандемии гриппа, областным медицинским организациям необходимо определить потребность в дополнительном приобретении противовирусных препаратов и аппаратов искусственной вентиляции легких. Планируется дооснастить дополнительным оборудованием инфекционные стационары.

ИСТОЧНИК KP.RU