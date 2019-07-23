2019-07-23T13:16:03+03:00
Происшествия

Орловец набросился с пистолетом на жену и пасынка

Вовремя предотвратили семейный конфликт подоспевшие стражи порядка
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловец набросился с пистолетом на жену и пасынкаОрловец набросился с пистолетом на жену и пасынкаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле 54-летний мужчина набросился с пистолетом на гражданскую жену и пасынка. Едва не закончившийся трагедией семейный конфликт произошел около полуночи в одном из многоквартирных домов на улице Комсомольской в Заводском районе города.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили в подъезде дома 34-летнего мужчину. На его голове и одежде были следы крови. Рядом сидела его мать.

- Женщина пояснила, что ее муж угрожал им предметом, схожим с пневматическим пистолетом и нанес несколько ударов прикладом по голове сыну, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

Правоохранители немедленно позвонили в скорую помощь. После силовики сразу же направились в квартиру, чтобы задержать обидчика. Оказалось, гражданский муж женщины был пьян. Пистолет росгвардейцы забрали. Задержанного мужчину передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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