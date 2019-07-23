СЕГОДНЯ 12:47 2019-07-23T12:47:21+03:00

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Орловчанок предупредили о мошенничествах с материнским капиталом. Пенсионный фонд обращает внимание, обналичивать эти сертификаты - незаконно. «Обналичим материнский капитал», «Поможем получить средства материнского капитала» - объявления такого рода встречаются часто. Доверчивые люди не задумываются, что такие операции – вне закона.

- Соглашаясь на махинации, владельцы сертификатов могут в лучшем случае потерять часть денег. А в худшем – вообще лишиться права на данную меру государственной поддержки. И в любом случае владелец сертификата становится соучастником преступления по факту нецелевого расходования государственных средств, - рассказали «КП» в пресс-службе орловского отделения Пенсионного фонда России.

ПФР обращает внимание, способов обналичить материнский капитал не существует. По закону владелец сертификата может выбрать только одно из направлений использования средств материнского капитала. Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, накопление пенсии матери, покупку товаров и услуг для детей-инвалидов или же ежемесячную выплату малоимущим семьям.

ИСТОЧНИК KP.RU