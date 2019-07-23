2019-07-23T12:27:02+03:00
Общество

Порядка 600 орловцев призовут осенью в армию

Очередной призыв стартует 1 октября
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: Вячеслав КоваленкоФото: Вячеслав Коваленко
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Порядка 600 орловцев призовут осенью в армию. Очередной призыв на военную службу стартует 1 октября.

За весеннюю призывную кампанию для прохождения военной службы удалось направить более тысячи человек. По указу Губернатора Орловской области Андре Клычкова в регионе была создана областная призывная комиссия и 28 призывных комиссий муниципальных образований.

- В результате их работы в муниципалитетах оповестили 3,5 тысячи человек, что составило более 90 % от общего числа вызванных на комиссию, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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