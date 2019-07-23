Прокуратура нашла нарушения в орловских детских лагерях
Прокуратура нашла нарушения в орловских детских лагерях. В основном они касаются организации питания детей, требований пожарной безопасности и противоклещевой обработки территорий. Также после проверки выявились несоблюдения температурного режима и условий хранения продуктов питания, несоответствия фактического рациона питания утвержденному меню, нарушения порядка ежедневного осмотра детей при приеме в лагерь.
- Нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при организации отдыха и оздоровления детей установлены прокурорами в деятельности оздоровительных учреждений «Ёлочка», «Орловчанка», «Мечта», «Ветерок», «Лесная поляна», «Юбилейный» а также в пришкольных лагерях в Должанском, Новодеревеньковском, Шаблыкинский районах области. Факты несоблюдения требований пожарной безопасности установлены в лагерях «Алые паруса», «Орловчанка», «Мечта», «Ветерок», «Лесная поляна» и «Юбилейный», - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.
Как пояснили в ведомстве, всего по результатам проведенных прокурорами проверок выявлено около 100 нарушений закона. В адрес руководителей учреждений, глав администраций муниципальных образований, руководителей отделов образования внесено 34 представления.
ИСТОЧНИК KP.RU