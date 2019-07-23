2019-07-23T11:16:20+03:00
Общество

Прокуратура нашла нарушения в орловских детских лагерях

В основном они касаются организации питания детей, требований пожарной безопасности и противоклещевой обработки территорий
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Прокуратура нашла нарушения в орловских детских лагеряхПрокуратура нашла нарушения в орловских детских лагеряхФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:

Прокуратура нашла нарушения в орловских детских лагерях. В основном они касаются организации питания детей, требований пожарной безопасности и противоклещевой обработки территорий. Также после проверки выявились несоблюдения температурного режима и условий хранения продуктов питания, несоответствия фактического рациона питания утвержденному меню, нарушения порядка ежедневного осмотра детей при приеме в лагерь.

- Нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при организации отдыха и оздоровления детей установлены прокурорами в деятельности оздоровительных учреждений «Ёлочка», «Орловчанка», «Мечта», «Ветерок», «Лесная поляна», «Юбилейный» а также в пришкольных лагерях в Должанском, Новодеревеньковском, Шаблыкинский районах области. Факты несоблюдения требований пожарной безопасности установлены в лагерях «Алые паруса», «Орловчанка», «Мечта», «Ветерок», «Лесная поляна» и «Юбилейный», - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.

Как пояснили в ведомстве, всего по результатам проведенных прокурорами проверок выявлено около 100 нарушений закона. В адрес руководителей учреждений, глав администраций муниципальных образований, руководителей отделов образования внесено 34 представления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Орловщине готовятся к сезону эпидемии гриппа и ОРВИ
Жительницу Орла осудили за незаконное получение социальных выплат
Последнего собственника из «карточного домика» в Орле попробуют выселить через суд
Орловец набросился с пистолетом на жену и пасынка
Орловчанок предупредили о мошенничествах с материнским капиталом
Порядка 600 орловцев призовут осенью в армию
Работники орловской автостанции с поличным задержали грабителя
В Орле полицейские устанавливают личность похитившей чужой кошелек женщины
За сутки орловские спасатели обезвредили пять военных снарядов
На орловской автодороге опрокинулась отечественная легковушка
В День города Орла организуется выставка-ярмарка народных промыслов
Сбербанк проанализировал занятость в малом и среднем бизнесе
В Орле задержана 21-летняя девушка-иностранка с героином