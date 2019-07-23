На орловской автодороге опрокинулась отечественная легковушка

СЕГОДНЯ 10:57 2019-07-23T10:57:48+03:00

Водитель не справился с управлением и увел машину в кювет

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На орловской автодороге в понедельник вечером, 22 июля, опрокинулась отечественная легковушка. Водитель автомобиля «Лада 111740» двигался по трассе «Орел-Гать-Лаврово-Редькино» и в районе 7-го километра не справился с управлением. Машина улетела в кювет и перевернулась.

- В результате ДТП 46-летний пассажир автомобиля получил телесные повреждения. С места ДТП бригадой скорой медицинской помощи он был доставлен в медицинское учреждение. Сейчас мужчине назначено амбулаторное лечение, - рассказали»КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых один человек получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU