2019-07-23T10:47:33+03:00
Общество

В День города Орла организуется выставка-ярмарка народных промыслов

Ремесленники и мастера приглашаются к участию
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В День города Орла организуется выставка-ярмарка народных промысловВ День города Орла организуется выставка-ярмарка народных промысловФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В День города Орла, 5 августа, организуется выставка-ярмарка народных промыслов на аллее перед входом в Городской парк. Ремесленники и мастера приглашаются к участию на бесплатной основе.

Направлениями выставочных работ могут быть керамика, роспись, гончарный промысел, вышивка, рукоделие, макраме, батик, кружевоплетение, бисероплетение, резьба и роспись по дереву, изделия из бересты, плетение из лозы, художественная ковка, литье и чеканка, флористика, гобелены, бижутерия, авторская кукла, декупаж. Те, кто не зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, или не является работником индивидуальных предпринимателей, участвовать не могут.

Подробную информацию о регистрации на участие можно посмотреть на сайте городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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