СЕГОДНЯ 10:23 2019-07-23T10:24:26+03:00

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Инспекторы разыскивают очевидцев аварии на Комсомольской улице в Орле. ДТП случилось еще в прошлом месяце, 30 июня.

В районе дома № 308 столкнулись «Ауди-А4» и «Хендэ-Солярис». Авария случилась около 18:30 часов.

- Всех, кто располагает какой-либо информацией или записью видеорегистратора данного ДТП, просьба обращаться в ГИБДД по телефонам: 8 (4862) 72-90-00 или 8 (4862) 72-90-47, - сообщает орловская Госавтоинспекция.

ИСТОЧНИК KP.RU