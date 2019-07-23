СЕГОДНЯ 09:35 2019-07-23T09:35:41+03:00

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Перекресток в Северном районе Орла не поделили «Фольксваген» и «Волга». Авария случилась ранним утром в понедельник, 22 июля.

- «ГАЗ-3102» двигался по улице Раздольной со стороны улицы Бурова и при повороте на улицу Металлургов на регулируемом перекрестке столкнулся с «Фольксваген-Пассат». Иномарка двигалась во встречном направлении прямо, - сообщили «КП» в орловской Госавтоинспекции.

Инспекторам ГИБДД требуется помощь очевидцев аварии. Всех, кто располагает какой-либо информацией или записью видеорегистратора данного ДТП, просьба обращаться по телефонам: 8 (4862) 72-90-00 или 8 (4862) 72-90-47.

ИСТОЧНИК KP.RU