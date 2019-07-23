Орловец-любитель прокатиться навеселе сядет в тюрьму на восемь месяцев

СЕГОДНЯ 09:30 2019-07-23T09:30:09+03:00

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Жителя Залегощенского района Орловской области суд приговорил к восьми месяцам тюрьмы. Мужчина неоднократно попадался полицейским за езду. В нетрезвом виде и ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Последний раз пьяным за руль орловец садился еще в 2018 году. Инспекторы ДПС остановили его, попросили пройти медицинское освидетельствование. Оно установило состояние алкогольного опьянения. Водитель не стал отрицать своей вины. Мужчину от управления автомобилем отстранили. В суде орловец пояснил, что тогда за руль он сел, чтобы отвезти заболевшего ребенка в больницу. Но такое объяснение суд счел неубедительным.

- Суд признал мужчину виновным. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Кроме того, орловец лишается права управлять транспортными средствами на срок 3 года, - сообщили «КП». В пресс-службе орловского облсуда.

ИСТОЧНИК KP.RU