2019-07-23T09:31:51+03:00
Происшествия

На орловской трассе водитель насмерть забил пьяного пешехода-нарушителя

37-летнего мужчину поймали по горячим следам, сейчас он под стражей
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: "КП" Архив
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В Орловской области трагически закончился конфликт на проезжей части. Водитель до смерти забил пьяного пешехода, который нарушал правила дорожного движения.

Как установило следствие, между 42-летним пешеходом и 37-летним водителем произошел конфликт. Первый был изрядно подшофе, шел по дороге, мешая проезду машин. Когда замечание ему сделал один из водителей, тот отреагировал агрессивно. Тогда шофер не выдержал и набросился на пешехода, избив его «тупым предметом», как гласит официальная формулировка. Избитый ушел домой, водитель с места происшествия скрылся. Позже полученные травмы дали о себе знать, мужчина скончался в своем доме. Задержать агрессивного водителя удалось по горячим следам.

- Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В настоящее время в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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