2019-07-22T16:20:52+03:00
Общество

На фестивале «Нашествие» нашлась работа орловским ОМОНовцам

На площадках музыкального события находиться бойцам пришлось круглосуточно
Ольга СУПОНЕВА
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Сотрудникам ОМОНа Росгвардии из Орловской области нашлась работа на фестивале «Нашествие». На крупнейшем из рок-фестивалей России дежурить орловским правоохранителям вместе с коллегами из других регионов приходилось круглосуточно.

В этом году «Нашествие», традиционно проходящее в Тверской области, собрало около 200 тысяч человек.

- В ходе несения службы росгвардейцы уделяли основное внимание посетителям с детьми, людям с ограниченными возможностями и пожилым гражданам. Серьезных нарушений зафиксировано не было, - рассказали «КП» в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

По словам бойцов орловского ОМОН, главным подарком стало отсутствие серьезных нарушений общественного порядка, а также возможность сразу после завершения фестиваля вернуться домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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