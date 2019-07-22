2019-07-22T16:05:38+03:00
Происшествия

В Орле парочка украла металлический забор

Мужчину и его спутницу задержали на месте преступления
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото пресс-службы Росгвардии по Орловской областиФото пресс-службы Росгвардии по Орловской области
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В Орле парочка украла металлический забор. Мужчину и его спутницу задержали на месте преступления сегодня, 22 июля, неподалеку от Комсомольского сквера.

Предотвратили кражу сотрудники вневедомственной охраны при патрулировании города. На перекрестке улиц Комсомольской и Нормандия-Неман стражи порядка заметили двоих молодых людей, которые переходили дорогу с фрагментами уличного металлического ограждения. Их остановили.

- Задержанными оказались 48-летний мужчина без определенного места жительства и его 34-летняя напарница, зарегистрированная в одном из населенных пунктов Орловской области, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

Как стало известно, ранее молодые люди неоднократно привлекались к административной ответственности, а мужчина еще и к уголовной. Сейчас обоих переданы сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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