СЕГОДНЯ 16:05 2019-07-22T16:05:38+03:00

Мужчину и его спутницу задержали на месте преступления

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В Орле парочка украла металлический забор. Мужчину и его спутницу задержали на месте преступления сегодня, 22 июля, неподалеку от Комсомольского сквера.

Предотвратили кражу сотрудники вневедомственной охраны при патрулировании города. На перекрестке улиц Комсомольской и Нормандия-Неман стражи порядка заметили двоих молодых людей, которые переходили дорогу с фрагментами уличного металлического ограждения. Их остановили.

- Задержанными оказались 48-летний мужчина без определенного места жительства и его 34-летняя напарница, зарегистрированная в одном из населенных пунктов Орловской области, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

Как стало известно, ранее молодые люди неоднократно привлекались к административной ответственности, а мужчина еще и к уголовной. Сейчас обоих переданы сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU