2019-07-22T13:58:26+03:00
Общество

В Орле активисты просят власти снести или огородить расселенные дома на улице Лескова

Общественники настаивают, часто на эту территорию приходят играть дети
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле активисты просят власти снести или огородить расселенные дома на улице ЛесковаВ Орле активисты просят власти снести или огородить расселенные дома на улице ЛесковаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле активисты просят власти снести или огородить расселенные дома на улице Лескова, Холодной и Широко-Холодной. Общественники настаивают на ускорении работ в этом направлении. Их беспокойство связано, в первую очередь, с тем, что неподалеку располагаются жилые многоквартирные дома, откуда на территорию расселенных зданий приходят играть дети.

- Здесь же проводят время люди без определенного места жительства, по вине которых данные дома неоднократно загорались. Если процедура сноса затягивается, нужно ставить забор, чтобы территория домов была недоступна, - отмечают активисты.

В Орле активисты просят власти снести или огородить расселенные дома на улице Лескова Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

В Орле активисты просят власти снести или огородить расселенные дома на улице ЛесковаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Напомним, вопросом о сносе аварийных домой общественники занимаются с 2016 года. За это время им удалось добиться полной уборке ветхих зданий по улице Автовокзальной, и части зданий по улице Лескова. Активисты предлагали местным властям разработать «дорожную карту» для сноса аварийных домов. Но работа так и стоит на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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