СЕГОДНЯ 13:18 2019-07-22T13:18:51+03:00

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Капитальный ремонт газопроводов на 1-ой Посадской улице в Орле завершился. Движение автобусов возобновлено и осуществляется в прежнем режиме.

По информации отдела организации транспортного обслуживания населения и связи, с остановочного павильона «улица 1-я Посадская» будут отправляться дачные маршруты № 61 до озера Светлая жизнь и № 65 до поселка Гать. Их движение будет организовано с 27 июля.

Далее капитальный ремонт переместится на переулок Воскресенский и улицу Гагарина. В этой связи участки от дома № 22 по переулку Воскресенскому до улицы Комсомольской и от переулка Воскресенского до 1-ой Посадской будет перекрыто движение транспорта. Временные ограничения коснутся водителей с 1 августа по 30 сентября. Объехать ремонтируемый участок можно будет через улицы Комсомольскую, Розы Люксембург и Черкасскую.

ИСТОЧНИК KP.RU