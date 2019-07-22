Капитальный ремонт газопроводов на 1-ой Посадской улице в Орле завершился
Капитальный ремонт газопроводов на 1-ой Посадской улице в Орле завершился. Движение автобусов возобновлено и осуществляется в прежнем режиме.
По информации отдела организации транспортного обслуживания населения и связи, с остановочного павильона «улица 1-я Посадская» будут отправляться дачные маршруты № 61 до озера Светлая жизнь и № 65 до поселка Гать. Их движение будет организовано с 27 июля.
Далее капитальный ремонт переместится на переулок Воскресенский и улицу Гагарина. В этой связи участки от дома № 22 по переулку Воскресенскому до улицы Комсомольской и от переулка Воскресенского до 1-ой Посадской будет перекрыто движение транспорта. Временные ограничения коснутся водителей с 1 августа по 30 сентября. Объехать ремонтируемый участок можно будет через улицы Комсомольскую, Розы Люксембург и Черкасскую.
ИСТОЧНИК KP.RU