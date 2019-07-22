Завершился розыгрыш «Кубка Губернатора Орловской области» по пляжному волейболу

СЕГОДНЯ 12:09 2019-07-22T12:09:23+03:00

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Розыгрыш «Кубка Губернатора Орловской области» по пляжному волейболу завершился. Закрытие соревнований состоялось в воскресенье, 21 июля, на площади Ленина в Орле. Участие в играх приняли участие 16 команд. В их числе спортсмены из Брянской, Калужской, Тульской, Белгородской, Курской, Московской, Тверской, Оренбургской и Орловской областей.

- Уверен, что этот кубок внёс немалую долю в развитие культуры массового спорта на Орловщине. Надеюсь, что эти соревнования станут хорошей традицией. И состав участников год от года будет только увеличиваться», - отметил глава региона Андрей Клычков на финале соревнований.

В этом году на орловский корт вышли и именитые спортсмены, среди которых были участники чемпионата Европы. Первый розыгрыш «Кубка Губернатора Орловской области» закончился со следующими результатами. Среди мужских команд первое место получили Попельский Павел и Павлов Андрей из Тульской области, среди женских - москвички Цыганова Полина и Мастикова Дарья.

ИСТОЧНИК KP.RU