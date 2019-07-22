СЕГОДНЯ 11:56 2019-07-22T11:56:12+03:00

Троих человек спасли пожарные из горящей квартиры в Мценске Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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Троих человек спасли пожарные из горящей однокомнатной квартиры в Мценске, десятерых эвакуировали. ЧП произошло в субботу вечером, 20 июля, на улице Машиностроителей. К моменту прибытия спасателей была угроза распространения огня на смежные помещения. С балкона на четвертом этаже шел дым. Сильно был задымлен подъезд.

- В результате пожара в квартире частично выгорел балкон и комната. Квартира закопчена по всей площади, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину пожара и размер ущерба предстоит выяснить специалистам. Тушить пожар помогал доброволец.

Всего за прошедшие сутки сотрудники пожарно-спасательных подразделений Орловской области выезжали 41 раз, из них 29 выездов на ликвидацию возгораний и 12 на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU