СЕГОДНЯ 11:42 2019-07-22T11:42:04+03:00

При пожаре в жилом доме дом Орлом погиб 59-летний мужчина Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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Трагическое ЧП произошло в минувшее воскресенье ранним утром, 21 июля, в Орловской области. В деревне Аладьево Малоархангельского района загорелся жилой дом. К моменту прибытия пожарных дом горел открытым пламенем.

- В результате пожара дом выгорел изнутри. Погиб 59-летний мужчина, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину пожара и размер ущерба предстоит установить специалистам. Тушить возгорание помогали пятеро добровольцев от Луновского сельского поселения.

Всего за прошедшие сутки сотрудники пожарно-спасательных подразделений Орловской области выезжали 41 раз, из них 29 выездов на ликвидацию возгораний и 12 на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU