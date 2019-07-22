СЕГОДНЯ 11:16 2019-07-22T11:16:08+03:00

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Выставку работ британского художника Уильяма Хогарта увидят орловцы в «Спасском-Лутовиново». Подлинные гравюры мастера для экспозиции предоставил Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина.

Выставку решено было приурочить к 255-летию со дня смерти выдающегося художника и теоретика искусства. В состав экспозиции вошли 60 подлинных гравюр Уильяма Хогарта. Наряду с листами из серий «Карьера мота», «До и После», «Четыре времени суток», «Модный брак», «Усердие и леность» будут представлены иллюстрации к теоретическому трактату «Анализ красоты».

Продлится экспозиция с 25 июля по 20 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU